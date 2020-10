Sgarbi sabato a Preganziol per la Fiera del Miniquadro

PREGANZIOL - È sempre un evento quando c'è Vittorio Sgarbi. Tanto meglio se veramente tanto atteso, come il vernissage di sabato prossimo 17 ottobre alle 18 alla Galleria Elle di Preganziol. Il critico infatti si presenterà per presenziare la seconda edizione della Fiera del Miniquadro, organizzata dal vulcanico Andrea Lucchetta, in corso dal 10 ottobre nei locali di Via Saragat 13/a.



Si tratta di una manifestazione che vuole far conoscere e muovere il mercato delle opere di artisti contemporanei e quelle di maestri storici frutto di collezioni. Un modo per portarsi a casa un po' di arte a un prezzo accessibile.



Insomma, un'occasione da non perdere, visto che Sgarbi commenterà le opere in mostra e parlerà anche dei suoi ultimi due libri, “Il bene e il male. Dio, arte, scienza”, scritto con Giulio Giorello per la Nave di Teseo e “Diario della capra 2020-2021” per la casa editrice Baldini+Castoldi. Per chi vorrà, ci sarà il firma copie.



E poi la sorpresa. Verrà esposto, solo durante la sua presenza, un bozzetto della bottega del Tiepolo, proveniente da una collezione privata.



Gli artisti in mostra sono un'ottantina circa, provenienti da tutta Italia con presenti artisti dall'Argentina e dall'Ucraina. Le opere, che hanno la caratteristica di essere di piccolo formato (A3), sono dipinti, disegni, incisioni, sculture, bronzi, terrecotte, fotografie e persino merletti di Burano. La Fiera del Miniquadro si concluderà venerdì 23 ottobre.



Per informazioni: www.ellegalleria.it oppure telefonare allo 0422 633745 o 347 9225107.