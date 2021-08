Riese, al volante con nel sangue alcol tre volte oltre il limite: patente ritirata

RIESE PIO X - Fermato alticcio alla guida con nel sangue alcol tre volte oltre il limite, patente ritirata.



I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l'influenza dell'alcool un 35enne moldavo dimorante nella Castellana.



Nella notte fra domenica e lunedì, sottoposto a controllo di polizia in via Fonte a Riese Pio X, è stato trovato positivo all'accertamento con tasso pari a 1,56 grammi/litro. Patente di guida ritirata.