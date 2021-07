A Oderzo il sindaco Scardellato si ricandida

ODERZO - Sabato mattina in Piazza a Oderzo manifestazione elettorale a sostegno della candidatura del sindaco uscente Maria Scardellato in corsa per il secondo mandato a sindaco di Oderzo.

A sostenere la candidatura, oltre alla Lega Nord, anche Fratelli d’Italia. Presenti il Governatore del Veneto, Luca Zaia assieme all’europarlamentare Gianantonio Da Re, l’onorevole Franco Manzato, il senatore Vallardi, per Fratelli d’Italia oltre al coordinatore provinciale Giuseppe Montuori anche il senatore Luca de Carlo.

Presenti anche numerosi sindaci del Mandamento. OT