Lignano, mucillaggine in mare, disagi per i turisti

LIGNANO - La presenza di mucillagine nel mare di Lignano Sabbiadoro ha un impatto significativo sulle attività turistiche della località balneare. Nonostante Lignano abbia recentemente ottenuto la Bandiera Blu per la 35esima volta, certificando la qualità delle sue acque e dei servizi offerti, l'attuale fenomeno delle mucillagini sta creando disagi ai turisti e alle attività legate al mare.

La densa patina di mucillagini rende l'acqua sgradevole e poco invitante per la balneazione, compromettendo l'esperienza dei bagnanti. Questo può portare a una diminuzione dell'affluenza turistica e a un calo nelle attività correlate come stabilimenti balneari, noleggio attrezzature da spiaggia e sport acquatici. Inoltre, la presenza di mucillagine può ostacolare le attività di diportismo e pesca, influenzando negativamente il settore nautico e quello della ristorazione legata al pesce fresco locale. Tuttavia, è importante notare che il fenomeno è generalmente di breve durata. La sua persistenza dipenderà dalle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per fornire aggiornamenti ai turisti e agli operatori del settore.