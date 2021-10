No Green pass, annunciato nuovo corteo per giovedì a Trieste

TRIESTE - No Green Pass, nuovo corteo è stato annunciato attraverso i canali di comunicazione (sito e canale telegram) dal Coordinamento No Green Pass Trieste.



L’iniziativa, il cui volantino sta già facendo il giro dei social, è in programma il 28 ottobre, alle ore 17.00, con partenza da Campo San Giacomo. “Giovedì 28 ottobre non presentiamo il green pass e asteniamoci dal lavoro” si legge.

“È la nostra arma, dimostriamo di non cedere al ricatto lavorativo. Organizziamoci con i nostri colleghi/e delle varie aziende o categorie lavorative. È l’occasione per incontrarsi durante la giornata e fare il punto della situazione. Attraversiamo la città è facciamo sentire la nostra voce“.