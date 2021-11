Green pass, il leader dei portuali di Trieste in piazza a Roma

ROMA - “Buongiorno a tutti, sono in piazza del Popolo a Roma e adesso mi metterò su questo tavolino dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno. Io spero che verranno, visto che nessuno ci ha risposto. Io sono qui".

Lo ha segnalato questa mattina poco dopo le 9.30 Stefano Puzzer, il portuale triestino a capo del movimento No green pass.



Il leader del movimento ribattezzato ‘La gente come noi – Fvg’ si trova in piazza del Popolo, a Roma, dove ha allestito un banchetto.



Il prefetto di Trieste Valerio Valenti ha annunciato proprio ieri che Piazza dell’Unità d’Italia, scelta in un primo momento dal movimento di Puzzer per manifestare, sarà proibita alle manifestazioni fino a fine anno per il record di contagi nella città.

