Muore travolta da un rapinatore in fuga

TRIESTE - Una missionaria italiana, Loredana Vigini, di 53 anni, è morta dopo essere stata travolta da un rapinatore in fuga in bicicletta. E' accaduto a San Paolo, in Brasile. Lo riporta il sito del Piccolo, il quotidiano di Trieste - città di nascita della vittima - precisando che la donna stava attraversando la strada sulle strisce quando è stata investita dalla bici; caduta a terra ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Entrata in coma, dopo due giorni i sanitari hanno stabilito la morte cerebrale. Vigini era insegnante di religione e aveva fondato una comunità, "Semente viva". Il Piccolo scrive di aver appreso la notizia da un post pubblicato da don Paolo Iannaccone sulla propria pagina Facebook.