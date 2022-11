Maltempo, in regione ben 150 richieste di intervento

GRADO (GORIZIA) - Sono quasi 150 le richieste di soccorso, riconducibili al maltempo, che sono giunte tra le 8 e le 17 di nartedì alle sale operative dei 4 comandi Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Limitate a 3 le richieste per allagamenti nella zona di Grado (GO) ma sono 35 gli interventi da maltempo portati a termine dai Vigili del fuoco isontini. 25 gli interventi eseguiti dal personale del comando pompieri di Pordenone e una quindicina quelli che hanno impegnato Vigili del fuoco del comando di Udine dove si segnala anche il danneggiamento del tetto di un capannone a Corno di Rosazzo (UD). A Trieste dove le raffiche di Bora hanno superato i 100 km/h i Vigili del fuoco sono stati impegnati su una cinquantina di interventi. Le tipologie d’intervento oltre ai pochi allagamenti di Grado sono state quelle dovute al vento come alberi caduti o pericolanti, caduta intonaci, danni a finestre tetti ecc.