Kit per prendere il Covid (e ottenere il green pass) in vendita on line a 33 euro

OLANDA - Prendersi il Covid? Costa 33 euro. Questo il prezzo del “kit per contagiarsi” messo in vendita su internet da un olandese. I no vax, disposti a tutto pur di non vaccinarsi, sarebbero stati interessati a contagiarsi in modo semplice per ottenere, una volta guariti, il Green pass. Questo quello che ha pensato l'olandese ideando delle "fiale col virus".

Il kit disponibile on line prometteva un contagio sicuro e immediato: nei flaconi sarebbero state contenute tutte le varianti di Covid. Non è chiaro se qualcuno lo abbia comprato e, in attesa delle indagini, l’ideatore del kit è stato rilasciato, dopo essere stato fermato e interrogatio. Il sito su cui erano stati messi in vendita i flaconcini è stato rimosso, mettendo fine a un papabile business.

OT