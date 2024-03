Olanda, arrestato uomo che teneva in ostaggio 4 persone in un locale di Ede

OLANDA - E' stato arrestato l'uomo che aveva preso in ostaggio diverse persone in un bar di Ede, nella provincia di Gueldres in Olanda. Lo rende noto De Telegraf, specificando che poco prima delle 12.30, con il volto coperto da un passamontagna, è uscito dal bar Petticoat con le mani alzate. A questo punto gli agenti si sono avvicinati e l'hanno ammanettato. Il sindaco della cittadina olandese ha poi confermato che la presa di ostaggi è finita.

"Ultimo ostaggio è stato liberato, una persona è stata arrestata". Così la polizia olandese ha confermato su X che si è conclusa la presa di ostaggi iniziata questa mattina presto. Con i tre ostaggi liberati prima, tutti giovani dipendenti del locale, erano in tutto quattro le persone tenute in ostaggio dal sequestratore per il quale la polizia ha escluso il movente terroristico.

La polizia aveva evacuato oltre 150 abitazioni intorno al bar. Erano stati sospesi anche alcuni collegamenti ferroviari. Secondo i media olandesi, l'uomo era armato, affermava di avere esplosivi e minacciava di far saltare in aria il locale.