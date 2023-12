"Gli utenti che non interagiscono sui social potrebbero avere problemi di salute mentale": ecco l'ultima ricerca che fa discutere

Gli studiosi dell'Università Centrale Cina Normal hanno recentemente condotto una ricerca approfondita sui social media, mirando a comprendere l'influenza dell'essere un "utente attivo" o "utente passivo" sulla salute mentale. Coinvolgendo oltre 500 studenti universitari, lo studio ha indagato sulle attività svolte su diverse piattaforme e sulle reazioni mentali una volta usciti dall'applicazione installata sui loro smartphone.



I risultati hanno rivelato che l'uso attivo dei social media, come la pubblicazione di aggiornamenti di stato o commenti, è correlato a una vita sociale più ricca, caratterizzata da amicizie, feste ed eventi. D'altra parte, coloro che partecipano in modo passivo, limitandosi a navigare attraverso i contenuti senza interagire con "like" o commenti, sembrano essere più inclini all'isolamento.



Gli esperti hanno sottolineato che le persone tendono a presentare un'immagine idealizzata di sé stesse sui social media, il che può spingere gli utenti passivi a confrontarsi inconsciamente con gli altri, alimentando così un dilemma sociale. Hanno sottolineato che è cruciale ricordare che ciò che appare sui social media è una rappresentazione selettiva della realtà individuale.



Infine, i ricercatori hanno evidenziato che l'uso passivo dei social media potrebbe contribuire ai pensieri legati alle relazioni interpersonali, aggravando i sintomi dell'ansia sociale. Al contrario, coloro che partecipano attivamente si sentono più sicuri di sé stessi, accumulano approvazione sociale in modo più efficace e sviluppano una percezione positiva di sé. In conclusione, l'approccio attivo sembra promuovere una migliore salute mentale rispetto a un coinvolgimento passivo sui social media.