Ferisce con un bastone una donna, 28enne in carcere

VICENZA - Un 28enne è stato arrestato ieri sera con l'accusa di aver aggredito e ferito con un bastone un'anziana all'esterno di un supermercato di Vicenza. Dopo l'allarme, lanciato alle 20, sul posto è arrivata una volante della Polizia di Stato, i cui agenti sono riusciti a identificarlo, nei pressi del punto vendita, mentre cercava di allontanarsi.

Il giovane, risultato essere un cittadino marocchino, è stato accompagnato in Questura, dove le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno accertato come fosse lui l'autore del fatto: per lui è scattato l'arresto per il reato di rapina aggravata, mentre l'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento nella casa circondariale di Vicenza, dove attualmente si trova rinchiuso. Dai video è emerso che all'uscita dal supermercato la donna è stata avvicinata dal 28enne che le ha chiesto insistentemente l'elemosina. Al suo rifiuto le ha strappato dalle mani un pacchetto di sigarette, per poi prenderle anche il bastone che utilizzava per deambulare, con il quale l'ha colpita ripetutamente alla testa per poi dileguarsi a piedi.