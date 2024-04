Operaio non pagato demolisce cantiere in cui lavora

VICENZA - Un operaio straniero di 26 anni è stato sorpreso dalla Polizia di Vicenza mentre con un trapano pneumatico stava demolendo dei lavori in muratura eseguiti da poco. Identificato dagli agenti è risultato un egiziano con regolare permesso di soggiorno. Ha riferito di aver eseguito dei lavori all'interno del cantiere e di non essere stato pagato dal proprietario, nonostante i ripetuti solleciti.

Per questo motivo, all'ennesimo diniego, aveva deciso di demolire il lavoro che egli stesso aveva in precedenza realizzato. Nel frattempo è sopraggiunto nel cantiere un collega dell'operaio che ha cercato di calmarlo, spiegandogli come dovesse attendere ancora solo qualche giorno per il pagamento, come gli era stato detto dal proprietario. Le parti alla fine hanno dichiarato alla Polizia che al momento non intendevano adire le vie legali, in attesa che la situazione si sistemasse.