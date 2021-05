Domani al via i playoff di LBA: sarà Treviso-Virtus Bologna

BOLOGNA – L’attesa ormai è finita: fra meno di ventiquattro ore la De’ Longhi scenderà in campo per disputare la prima serie playoff della sua storia.

L’avversaria? La Virtus Bologna, formazione di assoluto livello e pronta a giocarsi le sue chances scudetto, ma che nelle ultime settimane ha subito un’importante flessione. Infatti, dopo la deludente eliminazione dall’Eurocup, che ha inoltre precluso la possibilità di qualificarsi in Eurolega, coach Djordjevic pare aver perso il polso della squadra e in generale sotto le due torri l’aria si è fatta un po’ pesante.

Ad ogni modo, da un club storico e che può vantare a roster campioni del calibro di Teodosic, Belinelli e Markovic, non ci si può che aspettare grande voglia di riscatto e determinazione nel portare a termine l’unico obiettivo stagionale disponibile, che per forza di cose passerà anche dalla battaglia contro TVB.

Come avevamo già anticipato, le gare si disputeranno a distanza molto ravvicinata per via dell’impegno di Milano nell’ultimo atto del suo percorso europeo, le Final Four di Colonia. Di seguito il calendario completo.

- Giovedì 13 maggio: gara 1 (19.00, Virtus Segafredo Arena)

- Venerdì 14 maggio: gara 2 (20.45, Virtus Segafredo Arena)

- Lunedì 17 maggio: gara 3 (20.45, PalaVerde)

- Mercoledì 19 maggio: eventuale gara 4 (PalaVerde)

- Venerdì 21 maggio: eventuale gara 5 (Virtus Segafredo Arena)



NOVITÀ

Per l’occasione, Treviso Basket ha deciso di rinnovare il proprio look: alle già citate 650 sagome che riempiranno il PalaVerde si unirà una nuova uniforme di gioco, ideata e disegna apposta per l’occasione.

IL TABELLONE

Armani Exchange Milano (1) vs Dolomiti Energia Trentino (8)

Umana Reyer Venezia (4) vs Banco di Sardegna Sassari (5)

Happy Casa Brindisi (2) vs Allianz Pallacanestro Trieste (7)

Virtus Segafredo Bologna (3) vs De’ Longhi Treviso (6)