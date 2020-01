Defibrillatori a scuola

VITTORIO VENETO - Corso di formazione sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni presso l’istituto Beltrame.

“Vista l’importanza che riveste la sicurezza e la prevenzione all’interno delle scuole - ha dichiarato il vicepreside Stefano Trizzino, responsabile della sicurezza all’interno dell’istituto - si è pensato di organizzare un corso destinato al personale della scuola, anche se le attuali direttive non lo rendono ancora obbligatorio”.

“Il B.L.S.D. - spiega ancora Trizzino - è un protocollo operativo composto da una serie di azioni specifiche di primo soccorso svolte in situazioni di emergenza che hanno l’obiettivo di sostenere la vita di un infortunato in arresto cardiaco in attesa dell’arrivo del personale specializzato del 118. I Defibrillatori Semi-Automatici sono stati installati all’interno dell’istituto e nelle palestre dove gli studenti svolgono le lezioni di Scienze Motorie”.

La teoria e le esercitazioni pratiche hanno destato interesse ni partecipanti che, coinvolti in prima persona, hanno potuto comprendere l’importanza del protocollo B.L.S.D. e testarlo in tutte le sue fasi: capire e riconoscere i segni e i sintomi dell’arresto respiratorio e cardiorespiratorio improvviso, eseguire una tempestiva e corretta chiamata al 118, svolgere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, utilizzare correttamente un defibrillatore e prestare la corretta assistenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Presa anche su sollecitazione della dirigente scolastica, Letizia Cavallini, l’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il personale della centrale operativa del SUEM di Treviso.