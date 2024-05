Violente grandinate in regione, diversi danni

VICENZA - Da una prima stima sono molto ingenti i danni causati da una violenta grandinata che ha interessato nella mattinata di oggi l'area del Basso Vicentino, soprattutto il comune di Agugliaro e le zone limitrofe. La grandinata ha imbiancato le strade, provocando seri danni alle colture, i cui danni sono in via di accertamento. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco intervenute da Lonigo e Vicenza per allagamenti di scantinati e garage posti sotto il piano stradale. Nel pomeriggio erano in corso ancora diversi interventi di soccorso da parte dei pompieri.



VERONA

Violento nubifragio questa mattina anche a Bonavicina, nel comune di San Pietro di Morubio, e in altre zone della Bassa veronese. Condifesa Verona Codive, l'ente che si occupa delle assicurazioni agevolate in agricoltura, rende noto che sono scesi 60 millimetri di pioggia in 10 minuti con grandine di piccole dimensioni ma persistente.



L'episodio di maltempo ha creato una fitta coltre di ghiaccio a terra danneggiando le colture presenti in zona soprattutto erbacee, tabacco, mais e pomodoro. Campi allagati a Bonavicina. Il maltempo con grandine ha colpito anche i comuni di Boschi Sant'Anna, Casaleone, Belfiore, Roverchiara e Zevio.