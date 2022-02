Carnevale di Venezia, la città si accende per il giovedì grasso

VENEZIA - Con il giovedì grasso tornano a Venezia i grandi spettacoli del Carnevale. Nella giornata in cui, un tempo, la Serenissima festeggiava esibendosi nelle "forze d'Ercole" o calandosi dal campanile di San Marco, da giovedì "Remember the Future" torna con gli artisti nei campi e nelle strade e nelle acque dell'Arsenale.

"Venezia Wonder Time!" e "Nebula Solaris" entrano nel vivo della programmazione fino al termine della kermesse con spettacoli quotidiani. Riprendono anche le cene esclusive dei Dinner Show by Antonia Sautter a Ca' Vendramin Calergi. Nei dieci coloratissimi Wonder Points allestiti in tutto il territorio comunale, giovedì e venerdì nel pomeriggio si alterneranno esibizioni di mimi, clown, attori, musicanti, trampolieri e affabulatori in grado di coinvolgere un pubblico vasto di bambini e adulti e trasportarli nel mondo dell'arte, della commedia, delle fiabe e della musica.

A Venezia gli spettacoli di giovedì 24 e venerdì 25 febbraio si terranno in Campo Santa Margherita, Campo San Giacomo dall'Orio, Esedra via Garibaldi, Campo San Geremia, Campo dei Gesuiti, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Cassiano e giovedì 24 anche a Burano. Con "Venezia Wonder Time!" tornano anche le dirette social (trasmesse sulla pagina Facebook del Carnevale di Venezia e nella playlist Youtube di Venezia Unica) grazie ai Carnival Speakers, un gruppo di 12 studenti e neolaureati di Ca' Foscari che raccontano sul campo gli spettacoli, insieme al maestro di cerimonia del Carnevale di Venezia Principe Maurice (al secolo Maurizio Agosti) e l'Angelo del Carnevale 2020, l'attrice Linda Pani. Il programma degli spettacoli proseguirà fino all'1 marzo. Da domani ripartono anche gli spettacoli di "Nebula Solaris", che lo scorso fine settimana hanno incantato gli ospiti del Carnevale grazie alla visione artistica della Compagnia Opera Fiammae, capace di dar vita a uno straordinario spettacolo sull'acqua, celebrando con l'occasione i 1600 anni dalla fondazione di Venezia. Ad esibirsi nello spazio che un tempo fu la sede della marineria della Serenissima, sono le migliori compagnie di effetti pirici e performance alternative che operano in Italia e all'estero: oltre ad Anton Bonura (Lumi - Il Drago Bianco), fondatore di Opera Fiammae, sul suggestivo palco acqueo anche Lucie Vendlova e Tatiana Foschi, Placido Militano (Spagna), Compagnie Ilotopie (Francia), Daniela Zaharieva Momcheva (Bulgaria), Gambeinspalla Teatro, Thomas Goodman, Danza Colletivo Emergency, Companie Pyronix (Belgio) e Simon Desira Flyboard Malta.

Diciannove straordiari artisti del panorama internazionale per mettere in scena uno spettacolo con una forte identità artistica che punta a scaldare e trascinare gli spettatori in un mondo fantastico. Nebula Solaris verrà riproposta due volte al giorno fino all'1 marzo con due repliche giornaliere alle 18.45 e alle 21.15. Per chi vuole essere catapultato nella Venezia libertina del Settecento, fino alla fine di "Remember the Future" si può giocare a Ca' Vendramin Calergi tra seduzione, performance, cantanti, ballerini e abiti sontuosi. I Dinner Show di Antonia Sautter, che quest'anno hanno come filo conduttore "Venezia Imaginarium", promettono un tuffo nel passato tra Dogi e regine, cortigiane e saltimbanchi, numeri di burlesque, cantanti e performance attoriali.