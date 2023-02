Carnevale di Venezia: Federica Pellegrini star al "Ballo del Doge"

VENEZIA - Federica Pellegrini, accompagnata dal marito Matteo Giunta in costume da Casanova, e Zucchero Fornaciari travestito da pirata, sono alcuni tra gli ospiti che hanno preso parte a "The greatest dream", titolo dell'edizione numero 30 del "Ballo del Doge", evento organizzato da Antonia Sautter per l'edizione di quest'anno del Carnevale di Venezia 2023, tenutosi alla scuola Grande della Misericordia. Lo show è stato introdotto dall'incedere di un leone alato con la scritta "Venezia", spinto verso il palco centrale da un corteo dei protagonisti della Serenissima, capeggiati dal Doge.

Il banchetto di otto portate è stato inaugurato da una crema di batate, capesante, acciuga e cramble di nocciole e concluso con un sorbetto al sedano con tequila Patron Silver. Sul palco centrale il taglio della torta di 10 piani, ispirata alla storia della Serenissima e realizzata dal cake designer Renato Ardovino. "Venezia è un palcoscenico di bellezza, che merita tutto il fasto di un appuntamento esclusivo come Il Ballo del Doge", ha dichiarato Antonia Sautter: "Non dimentichiamoci che il lusso è anche un'industria - ha aggiunto - che dà lavoro alle eccellenze dell'alto artigianato veneziano e al meraviglioso cast artistico che rende lo spettacolo de Il Ballo del Doge uno spettacolo unico al mondo, espressione del Made in Italy più raffinato e sontuoso".

