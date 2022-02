Calcio: Venezia, Lezzerini operato al ginocchio in Finlandia

VENEZIA - Il portiere del Venezia Luca Lezzerini si è sottoposto oggi a un intervento per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro, infortunato in occasione della trasferta contro il Torino.

L'intervento - comunica la società arancioneroverde - è stato eseguito dal dott. Lasse Lempainen presso il Mehiläinen Neo Hospital in Finlandia; è perfettamente riuscito e l'atleta inizierà il percorso riabilitativo secondo protocollo.



Giudice sportivo: 10 squalificati in serie A per una giornata. Ammenda 3mila euro al Genoa per lancio di bengala



Dieci giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 26/a giornata. Si tratta di Ismael Bennacer (Milan), Bartosz Bereszynsk e Antonio Candreva, Nicolo Casale e Koray Gunter (Hellas Verona), Merih Demiral e Berat Djimsiti (Atalanta), Rei Manaj (Spezia), Rolando Mandragora (Torino) e Nikola Milenkovic (Fiorentina).



Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 3000 euro al Genoa "per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un bengala sul terreno di giuoco".