Madre getta figlio disabile in canale infestato da coccodrilli dopo il litigio col marito

INDIA - Una tragedia ha scosso lo stato del Karnataka, nell'India del Sud-ovest, quando una madre ha gettato il suo figlio disabile di sei anni in un canale infestato da coccodrilli dopo una lite con il marito. Il corpo senza vita del bambino è stato ritrovato il giorno successivo, come confermato dalla polizia lunedì.



Una collaboratrice domestica, litigava frequentemente con il marito, muratore, riguardo al loro figlio, nato sordo e muto. La coppia, che ha anche un altro figlio di due anni, ha vissuto una situazione familiare travagliata.



Secondo quanto riportato da Ndtv.com, la donna ha spiegato alle autorità di essere stata spinta all'atto estremo dalle continue pressioni del marito, il quale la esortava a liberarsi del figlio disabile. Al culmine dell'ennesimo litigio, la donna ha condotto il figlio nel canale del distretto di Uttara Kannada e l'ha gettato nelle acque infestate dai coccodrilli, sabato sera intorno alle 21.

Le ricerche del bambino sono state immediate e coordinate dalla polizia, con il supporto dei vigili del fuoco. Il corpo senza vita del piccoloè stato trovato la mattina successiva con segni di morsi evidenti, testimoniando il terribile supplizio che ha dovuto sopportare.



I due sono stati arrestati e accusati di omicidio. La coppia è comparsa in tribunale lunedì e è stata posta in custodia giudiziaria per 14 giorni, mentre le indagini continuano per far luce su questa terribile tragedia familiare.