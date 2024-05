Il lavoro del lavoro edito da Il Sole 24 Ore è il libro di Aldo Bottini e Alberto Orioli che fa il punto sulla trasformazione in corso del rapporto con il lavoro, nelle generazioni più giovani e non solo. Un cambiamento di scenario, che si annuncia strutturale, e che impatta naturalmente sulle imprese e nei territori, come nel Nord Est che del valore del lavoro ha fatto un perno identitario del proprio sviluppo economico e sociale.

Aldo Bottini e Alberto Orioli presenteranno il volume mercoledì 8 maggio alle 17 a Palazzo Giacomelli a Treviso in piazza Garibaldi 13. Con loro Lucrezia Alfieri, HR Manager di Polyglass e Luca Fabbri Vicepresidente di Confindustria Veneto Est delegato alle Relazioni sindacali. Condurrà l’incontro Francesca Girardi funzionaria dell’Area Sindacale, Lavoro e Welfare di Confindustria Veneto Est. L’incontro è promosso dall’Associazione insieme a Federmanager Treviso e Belluno e alla sede di Treviso dello studio legale specializzato in diritto del lavoro Toffoletto De Luca Tamajo.

Mezzo di sostentamento, modalità di realizzazione dei propri talenti, veicolo per esercitare appieno una cittadinanza consapevole: finora era semplice definire il valore e il ruolo del lavoro. Ora tutto sta cambiando: la centralità del lavoro, il valore del tempo e della retribuzione, la scala delle priorità. È una rivoluzione sociale prima ancora che economica e probabilmente culturale. La pandemia ha cambiato il modo di lavorare ma ha indotto una percezione nuova del valore lavoro: non il lavoro per vivere, né tantomeno vivere per lavorare, ma piuttosto cercare un lavoro che abbia significato per sé e per la società. Resta il fatto che il lavoro intreccia il rapporto tra le generazioni, lo scambio dei saperi, la dialettica dell’innovazione, la cultura della gerarchia, il rapporto tra talento e necessità sociali: non è una semplice attività umana.

Aldo Bottini è avvocato giuslavorista Partner di Toffoletto De Luca Tamajo, già presidente nazionale di AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani. Autore di articoli e pubblicazioni nel campo del diritto del lavoro, è anche docente presso la Scuola di Alta formazione in Diritto del Lavoro, relatore in convegni e membro dell’EELA (European Employment Lawyers Association) e dell’IBA (International Bar Association).

Alberto Orioli è Vicedirettore Vicario de Il Sole 24 Ore dal 2008, di cui è stato prima responsabile del servizio Problemi del lavoro e poi caporedattore. Si occupa di temi legati alla politica e alla politica economica nonché di lavoro e temi sociali. Ha scritto e curato numerosi libri su economia, lavoro e mondo associativo e con il Presidente Carlo Azeglio Ciampi il volume Non è il paese che sognavo. Taccuino laico per i 150 anni dell'Unità d'Italia.

Gli incontri della Biblioteca Impresa di Confindustria Veneto Est ricevono il sostegno di CentroMarca Banca.