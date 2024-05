Schiacciato da una gabbia al circo, grave un operaio

MANIAGO (PORDENONE) - Un operaio è rimasto schiacciato, poco dopo le 13, da una pesante gabbia durante lo smontaggio di un circo a Maniago (Pordenone). Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spostato il materiale e consentito al personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, di portare soccorso all'infortunato, sempre rimasto cosciente.

Una volta stabilizzato, l'uomo è stato trasferito, in elicottero, all'ospedale di Udine: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria per le verifiche sul rispetto delle norme antinfortunistiche.