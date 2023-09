Aspetta quattro ore al Pronto Soccorso, poi se ne va: trovato morto nella sua auto

Nel parcheggio di un centro commerciale a Gassin, vicino a Saint-Tropez, è stato rinvenuto il cadavere di un turista tedesco giovedì scorso. Secondo quanto riportato dai media francesi, l'uomo aveva fatto visita al pronto soccorso dell'ospedale locale poco prima, lamentando "forti dolori". Tuttavia, dopo quattro ore di attesa, ha deciso di andarsene. Non è ancora chiaro se abbia lasciato l'ospedale di propria iniziativa o se siano stati i medici a chiedergli di farlo.

Attualmente, il centro ospedaliero di Gassin è in grado di accogliere al pronto soccorso solo casi di "emergenza vitale", a causa di una grave carenza di personale. È stata la moglie della vittima a fare la tragica scoperta e ad avvisare i servizi di emergenza. Quando i paramedici sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Questa tragedia giunge in un momento in cui molti ospedali francesi sono sotto una notevole pressione. Alcuni si trovano costretti a chiudere temporaneamente, come è accaduto all'ospedale di Saint-Tropez all'inizio di settembre, quando ha subito la sua decima chiusura parziale dal 9 al 10 settembre, a causa della mancanza di personale e risorse disponibili.