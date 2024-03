A 11 anni alla guida di una Bmw in autostrada: fermato dai poliziotti, ecco cos'è successo

Un ragazzino di 11 anni è stato trovato alla guida di una BMW X5 mentre trainava una roulotte rubata sull'M1, una delle arterie autostradali più importanti d'Inghilterra. I fatti sono avvenuti nel North Yorkshire. Tutto ha avuto inizio con una chiamata alla polizia locale nelle prime ore di giovedì pomeriggio.

Un residente del villaggio di Thirks ha denunciato il furto della sua roulotte, e la polizia è riuscita a localizzare il veicolo rubato in 45 minuti, bloccando la BMW X5. Hanno arrestato il giovane per furto, furto con scasso e guida pericolosa. È stato rilasciato su cauzione. Le indagini sono in corso, e sono stati trovate targhe false durante la perquisizione. Nonostante l'età, in Inghilterra si è penalmente responsabili già dai 10 anni.