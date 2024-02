Vincitori e Vincenti di Pasquale Gravina.

Torna a Treviso Pasquale Gravina, indimenticato protagonista di tanti successi in Italia e in Europa della squadra di pallavolo cittadina tra il 1996 e il 2001, dove poi è stato anche Amministratore delegato e Presidente. Oggi dirigente aziendale specializzato nelle risorse umane e la formazione, presenta il suo libro Vincitori e Vincenti edito da Roi Edizioni.

L’appuntamento è alla Biblioteca d’impresa a Palazzo Giacomelli – Spazio Confindustria Veneto Est (Piazza G. Garibaldi 13) mercoledì 27 febbraio alle 18. Aprirà i lavori Marina Geromel, Direttrice della sede di Treviso di Confindustria Veneto Est. Seguirà la conversazione di Pasquale Gravina con Lia Capizzi giornalista sportiva. L’incontro è promosso in collaborazione con il master SbS in management sportivo nato nel 2005 dalla collaborazione fra Verde Sport, Università Ca’ Foscari Venezia e Ca’ Foscari Challenge School.

“II vincitore è occasionale, il vincente è perseverante” e “In vincitore pensa ai vantaggi, il vincente agli obiettivi”. Un palmares impressionante, uno dei giocatori di pallavolo più forti di sempre, parte di quella "generazione di fenomeni" che ha rivoluzionato lo sport. Eppure, Pasquale Gravina è molto più di questo: chiusa la sua prima vita sportiva, ha saputo costruirne un'altra in ambito manageriale, anch'essa costellata di prestigiosi successi. Affrontando temi come l'importanza della squadra, le tipologie di giocatori, il leader moderno, l'etica professionale e molte altre questioni rilevanti per chiunque si muova in sistemi organizzativi altamente competitivi, in Vincitori e vincenti Gravina condivide il suo percorso e le sue esperienze per trasmettere al lettore le chiavi che gli hanno permesso di ottenere grandi risultati in tutte le sue attività . Perché vincere una volta è facile, può anche essere frutto del caso, ma per essere dei vincenti ci vuole metodo.

Pasquale Gravina è stato protagonista di una carriera da atleta straordinaria: 34 titoli vinti complessivamente, di cui 21 nelle squadre di club e 13 nella Nazionale Italiana (poi insignita a Buenos Aires nel 2002 dalla FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) del titolo di Squadra del XX secolo).Svolge dal 2005 interventi d’aula e attività di team building, potendo contare oltre che sul background di atleta internazionale, anche sull’esperienza diretta di gestione aziendale avendo ricoperto prima il ruolo di Agente sportivo dal 2005 al 2009 e successivamente quello di Amministratore Delegato della Sisley Volley dal 2009 al 2012. Dal 2012 al 2015 è stato Presidente di Volley Treviso, società sportiva che si occupa di formazione e addestramento giovanile. Dal 2015 al 2016 è stato Amministratore Delegato di Trenkwalder Formazione, società specializzata nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi volti a sviluppare competenze trasversali e professionalizzanti nel mondo del lavoro.Oggi è Strategic Development Director di Gi Group, una delle principali realtà , a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro.

