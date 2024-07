Auto in fiamme lungo il Passante di Mestre

MESTRE - Poco dopo le 13.30 di oggi, venerdì 26 luglio, si è verificato l’incendio di un’autovettura che procedeva sul Passante di Mestre, in direzione Milano. L’episodio è avvenuto all’altezza del km 383 ovest, in territorio di Spinea: nessuna persona è rimasta coinvolta. Il conducente è riuscito ad accostare in prossimità di una piazzola di sosta, mettendosi al sicuro prima che le fiamme avvolgessero il mezzo.



Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal centro operativo di Mestre: il personale autostradale, con i coordinatori sul posto, ha messo in sicurezza la viabilità rallentando il traffico ed evitando pericoli per i veicoli in avvicinamento, a causa del fumo e dei liquidi in fiamme in carreggiata.



Nessuna conseguenza importante per il traffico, nonostante la giornata da bollino rosso per l’esodo estivo e una corsia di marcia chiusa per ragioni di sicurezza. Attualmente il traffico risulta intenso ma scorrevole in tutte le competenze CAV.