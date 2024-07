Cadavere di un uomo trovato su un cavalcavia

PADOVA - Il cadavere di un uomo è stato scoperto ieri sera a Padova, intorno alle ore 20.30, sul cavalcavia Chiesanuova, da parte di due volanti della Questura, avvertite da un passante che lo aveva notato tra la siepe che costeggia la strada. Sul posto è intervenuto il personale del Suem 118, la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile, la Polizia Locale, il Medico Legale e personale dei Vigili del Fuoco.

Sul corpo non sono emersi segni di violenza o ferite. Dai primi riscontri potrebbe trattarsi di un cittadino dell'Est Europa, di 49 anni, senza fissa dimora in città. Gli investigatori propendono per una morte per cause naturali. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla sua identificazione.