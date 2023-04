Sicurezza, fogli di via ed espulsioni dopo i controlli del fine settimana

VICENZA - Nove fogli di via obbligatori, 7 misure di prevenzione e 4 decreti di allontanamento dal territorio italiano nei confronti di altrettante persone già gravate da precedenti penali o di polizia sono stati emessi dalla Questura di Vicenza al termine di una vasta operazione di controllo del territorio eseguita nel week end pasquale. In particolare, il questore Paolo Sartori ha firmato 9 fogli di via obbligatori nei confronti di persone con precedenti di vario genere, trovate a circolare senza motivo sul territorio comunale, e 4 Decreti di espulsione dal territorio nazionale a carico di altrettanti cittadini extracomunitari privi di permessi per i soggiorno in Italia. Allo stesso tempo sono state emesse anche 11 revoche del permesso di soggiorno, nei riguardi di soggetti che non avevano più i requisiti a restare sul territorio in seguito alla commissione di reati di vario genere.