Sei nuove aule per il liceo Berto di Mogliano

MOGLIANO - Iniziati i lavori dell'ampliamento del Liceo Berto di Mogliano da parte della Provincia di Treviso. Si tratta di 6 nuove aule, realizzate in un piano superiore ex novo come già fatto negli altri ampliamenti dello stesso istituto. Il costo complessivo dell’operazione è di 1.162.828 euro finanziati con fondi della Provincia destinati all’emergenza Covid.



La necessità di un ampliamento era nata in seguito all'esigenza manifestata dalla dirigenza scolastica, specie a seguito delle norme Covid, di disporre di maggiori spazi per il liceo. La Provincia, dopo aver verificato la non immediata disponibilità di spazi idonei già disponibili da assumere in locazione, ha deciso la realizzazione dei lavori di ampliamento, mediante sopraelevazione, del liceo Berto, allo scopo di consentire la costruzione di 6 nuove aule. Con l’occasione, saranno anche risistemati i bagni della struttura. I lavori iniziati a maggio si concluderanno a novembre 2022.



“Un altro tassello nell’ampliamento di edifici scolastici, questa volta al Berto di Mogliano Veneto sulla scorta di quello già effettuato in passato – commenta Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – continuiamo così il lavoro di ammodernamento ed efficientamento delle scuole superiori per renderle sempre migliori, più sicure, spaziose e rispettose dell’ambiente”.