Mogliano Veneto contro il femminicidio e la pena di morte

MOGLIANO VENETO – A Mogliano Veneto, il mese di novembre è un mese ricco di appuntamenti importanti volti a far riflettere la cittadinanza sulle tematiche cruciali del femminicidio della pena di morte. Il 25 novembre è, infatti, la giornata internazionale contro il femminicidio, mentre il 30 novembre è la giornata internazionale contro la pena di morte.



“La Consulta comunale alle Pari Opportunità di Mogliano ha lavorato, in concerto con la Commissione Intracomunale alle Pari Opportunità, per programmare diverse iniziative che sensibilizzino l'opinione pubblica contro tali atrocità – commenta l’Assessore alle Pari Opportunità Giuliana Tochet -. Si è iniziato mercoledì 10 novembre con le letture nella scuola primaria e secondaria di primo grado per riflettere sugli stereotipi che coinvolgono femmine e maschi, a cura del gruppo di lettrici “Quante Storie!”.



Le iniziative



Lunedì 15 novembre ore 11,30 - Collegio Astori: “Il diritto alla vita e rispetto dell’essere umano: contro ogni forma di violenza e di disuguaglianza”, riservato alle classi quarte e quinte del collegio Astori; martedì 16 novembre ore 20,45 - Centro Sociale Cultura e violenza di genere: “I servizi del territorio e la prevenzione nelle scuole”; martedì 23 novembre ore 20,30 - Centro Sociale: reading “Con tutta la lentezza del numero 1”.



Giovedì 25 novembre: Piazza Caduti: La Mammografia e l’Ecografia Gratuita a cura di Prevenzione è Vita; Parco Arcobaleno: “Mafalda al Parco Arcobaleno per dire basta!”; Bonisiolo e Zerman: “Le panchine rosse”; Centro Sociale, ore 20.30: reading “Il valore umano. Viola, una vita di sofferenza e riscatto”.



Dal 26 novembre - Liceo “Giuseppe Berto”: Sensibilizzare ed educare a relazioni positive e libere dalla violenza; domenica 28 novembre ore 8.45 -Terraglio: Staffetta contro la violenza sulle donne lungo il Terraglio; martedì 30 novembre: ore 11.30 - Collegio Astori: “Il diritto alla vita e la pena di morte: contraddizione o giustizia?”; ore 20,30 - Villa Marignana Benetton: “Il diritto alla vita e la pena di morte: contraddizione o giustizia?”.