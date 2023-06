Madonna ricoverata in terapia intensiva a causa di un'acuta infezione batterica

Madonna rimanda il suo tour a causa di problemi di salute. La popstar è stata colpita da una grave infezione batterica che ha richiesto il suo ricovero in terapia intensiva per alcuni giorni. La notizia è stata riportata da Variety, che tuttavia sottolinea che la salute di Madonna sta migliorando e ci si aspetta un completo recupero. Il tour intitolato 'Celebration' avrebbe dovuto prendere il via il 15 luglio da Vancouver.



Secondo quanto riportato da Page Six, Madonna sarebbe stata trovata incosciente e trasportata d'urgenza in un ospedale di New York City. La cantante sarebbe stata intubata per almeno una notte, ma ora si trova in uno stato di veglia e si sta riprendendo. Durante questo difficile periodo, sua figlia Lourdes Leon sarebbe rimasta al suo fianco, offrendole sostegno incondizionato.



Il tour mondiale, composto da ben 84 date, avrebbe dovuto iniziare il 15 luglio presso la Rogers Arena di Vancouver. Tuttavia, un post su Instagram del manager Guy Oseary ha rivelato che il tour è stato rinviato a causa delle preoccupazioni per la salute della popstar. "Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e le date degli spettacoli riprogrammati", ha dichiarato Oseary. Inizialmente, il tour di Madonna era programmato per toccare l'Europa il 14 ottobre, per poi fare ritorno in Nord America il 13 dicembre e continuare fino al 30 gennaio 2024.



La vincitrice di numerosi Grammy Awards aveva promesso ai suoi fan di eseguire i suoi più grandi successi, che spaziano dal suo album di debutto omonimo del 1983 fino al suo ultimo lavoro del 2019, intitolato "Madame X". Nonostante il momento difficile, i fan della regina del pop rimangono in attesa di nuove informazioni sulle nuove date del tour e sperano in una pronta guarigione per la loro icona preferita.