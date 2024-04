Cade col parapendio, soccorso e ricoverato

MEDUNO (PORDENONE) - Tra le 17 e le 18 di domenica 28 aprile la stazione di Maniago (Pordenone) è intervenuta con cinque tecnici presso la piazzola dell'elisoccorso a supporto dell'eliambulanza, su attivazione della Sores, per soccorrere un parapendista di nazionalità ungherese caduto in fase di decollo dal Monte Valinis. L'uomo, del 1968, ha subito un trauma ad un arto inferiore: è stato recuperato poco sotto la cima dal tecnico di elisoccorso e dall'equipe medica presenti a bordo del velivolo e condotto in ospedale a Pordenone.