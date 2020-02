Le cade il cellulare in bagno: 15enne muore fulminata

Una ragazza francese di quindici anni è morta fulminata suo bagno. E' quanto riporta Le Parisien, citando Le Provence, e spiegando che l'adolescente è deceduta nel suo appartamento di Marsiglia perché le sarebbe caduto il cellulare in acqua, mentre era in carica. Non è la prima volta che accade.

Nel novembre 2018, spiega il quotidiano d'Oltralpe, una ragazza ha perso la vita in circostanze simili a Outreau nel dipartimento del Passo di Calais nell'Alta Francia. Stessa sorte anche nello scorso ottobre per una madre di quattro figli ad Aubrives nelle Ardenne. A gennaio 45enne è morta nel suo bagno a Dole nel Giura in seguito alla caduta del suo telefono cellulare in acqua