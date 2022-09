Fidanzati da sei anni scoprono di essere fratello e sorella grazie al testa del Dna

MONDO – Una storia che ha dell’incredibile ma che al tempo stesso è drammatica e scioccante: una donna innamorata che da sei anni convive con il fidanzato ha scoperto che l’uomo in realtà è suo fratello biologico. Entrambi figli di coppie che li avevano adottati hanno voluto saperne di più sulle loro origini e quindi si sono affidati al test del DNA, per avere qualche notizia sulla famiglia d’origine.



Sono passati mesi e la prima a ricevere una risposta è stata la donna che sgomenta ha appreso di essere la sorella biologica del suo compagno. Angosciata per la notizia si è affidata ad "offmychest", un forum molto seguito che da supporto psicologico a chi è in difficoltà ed al quale si accede dal social Reddit. «Non trovo il coraggio di dirglielo. Spero davvero che abbiano commesso un errore»: scrive la donna dopo aver raccontato il suo dramma.



Non sono stati resi noti altri dettagli della coppia se non che lei ha 30 anni e lui 32 e che, come ha spiegato la donna per sei anni hanno condotto una vita uguale a tante altre coppie innamorate. L’unica particolarità raccontata da lei è che fin da subito, quando si sono conosciuti hanno entrambi avvertito una forte affinità e una vicinanza non comune che avevano attribuito ovviamente all’essersi innamorati ma che alla luce della recente scoperta potrebbe essere legata alla loro parentela biologica.