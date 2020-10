Doppio happy hour in un locale, prima dello stop alla movida

VITTORIO VENETO – Dopo aver sentito il premier Conte nel primo pomeriggio affermare che “lo stress sul sistema sanitario nazionale hanno raggiunto livelli preoccupanti” a causa del diffondersi della pandemia, fa un certo effetto leggere sui social che ci siano degli irriducibili della movida, che fino all’ultimo non si danno per vinti.



Già proprio così! Mente in tutto il paese chi gestisce un locale si sta attivando per rispettare le misure imposte dal nuovo decreto, certo non senza riluttanza temendo conseguenze economiche ma comunque con grande senso di responsabilità, c’è pure chi prende alla leggera la situazione.



Un locale del Vittoriese infatti ha pubblicizzato nei social, fin da primo pomeriggio di oggi, un “doppio happy hour” per questa sera nonostante l’invito alla cautela da parte, delle istituzioni, sia stata esplicito. L’auspicio è che simili spavalderie non debbano ripercuotersi sulla salute di tutti.