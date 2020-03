Coronavirus, assunti 564 nuovi medici nelle Ulss del Veneto

Ci sono 564 sono i nuovi medici e infermieri assunti per fronteggiare l'emergenza coronavirus già operativi, il cui numero salirà di giorno in giorno man mano che si definiscono le pratiche d'ingaggio. Lo rileva l'assessore Manuela Lanzarin (Sanità e Sociale) in prima linea a fronteggiare l'emergenza coronavirus col presidente della Regione Luca Zaia eil collega Gianpaolo Bottacin (Protezione Civile).

In questo quadro il sistema sanitario continua anche ad assistere e curare tutte le persone affette da altre malattie o colpite da eventi traumatici di vario genere. Negli ospedali veneti sono infatti ricoverati a oggi 8.860 pazienti "no covid", dei quali 160 in terapia intensiva. A questi si aggiungono 1.874 ricoverati colpiti dal coronavirus, con 338 in terapia intensiva.

Lo spaccato delle 564 figure professionali neo assunte indica 123 medici, 239 infermieri e 156 operatori socio sanitari.

Di queste figure, 16 riguardano l'Ulss 1 Dolomiti; 79 l'Ulss 2 Marca Trevigiana; 75 l'Ulss 3 Serenissima; 40 l'Ulss 4 Veneto Orientale; 33 l'Ulss 5 Polesana; 51 l'Ulss 6 Euganea; 22 l'Ulss 7 Pedemontana; 41 l'Ulss 8 Berica; 65 l'Ulss 9 Scaligera; 67 l'Azienda Ospedaliera di Padova ; 75 l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. La media regionale di 9,6% di positivi emersi dagli 84 mila tamponi effettuati fino a oggi si ottiene dalle seguenti percentuali provinciali: Ulss 1 Dolomiti 8,7%; Ulss 2 Marca Trevigiana 13,2%; Ulss 3 Serenissima 10,5%; Ulss 4 Veneto Orientale 14,7%; Ulss 5 Polesana 6,9%; Ulss 6 Euganea 5,8%; Ulss 7 Pedemontana 10,6%; Ulss 8 Berica 10,6%; Ulss 9 Scaligera 17%.