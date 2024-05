Incendio in un deposito, distrutti camion e rimorchi

VERONA - Un incendio scoppiato all'una di questa notte a Zevio (Verona) ha distrutto due camion, un rimorchio e circa 200 metri quadrati di copertura.



Le fiamme sono divampate in una tensostruttura, in un'area adibita a parcheggio e deposito.

I Vigili del fuoco sono arrivati da Verona, Caldiero e Legnago con quattro automezzi tra cui due autobotti e 13 operatori, ed hanno lavorato fino alle 5.30 per spegnere l'incendio e bonificare l'area, utilizzando anche del liquido schiumogeno.