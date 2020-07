Sono saliti a 392 i casi attualmente positivi in Veneto. Lo comunica la Regione Veneto. Il totale dei tamponi positivi dall'inizio della pandemia sale a 19.358.

I nuovi casi sono 7: due italiani (una donna di 90 anni e un uomo di 50), una persona nata in Nigeria di 26 anni, uno nato in Kenya di 34 anni, uno nato in Congo di 43 anni, una nata in Kosovo di 55 anni, uno originario della Costa Avorio di 51 anni.