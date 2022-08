Ci sono le elezioni, la Portogruaro Hal Marathon slitta al 6 novembre

PORTOGRUARO – La Portogruaro Half Marathon cambia data: l’edizione d’esordio dell’attesa mezza maratona sulle strade del Veneto orientale si svolgerà domenica 6 novembre.

La manifestazione era in programma per il 25 settembre, ma nella stessa domenica si svolgeranno le elezioni politiche: gli organizzatori del Running Team Coonegliano, su richiesta della Prefettura di Venezia e del Comune di Portogruaro, sono stati costretti a trovare una data alternativa e, d’accordo con la Federazione italiana di atletica leggera, sotto la cui egida ricade l’evento, hanno optato per un posticipo di sei settimane.



Domenica 6 novembre sarà così la giornata dell’atteso debutto della gara sui classici 21,097 km che si svilupperà su un veloce percorso tra Portogruaro, Teglio Veneto e Gruaro. La partenza avverrà nel suggestivo scenario di Piazza della Repubblica a Portogruaro e qui sarà posto anche il traguardo, oltre al village di accoglienza per atleti e accompagnatori. Alla mezza maratona sarà inoltre abbinata una corsa stracittadina, sulla distanza di 10 km, a carattere ludico-motorio, aperta a tutti. Sponsor tecnico dell’evento sarà Erreà, che fornirà a tutti gli iscritti una splendida t-shirt personalizzata in materiale tecnico.



“Sin dal momento del lancio della Portogruaro Half Marathon abbiamo riscontrato un forte interesse da parte degli appassionati – spiega Maurizio Simonetti, ex campione mondiale di corsa in montagna e presidente del Running Team Conegliano -. Portogruaro, con il suo centro storico, è un gioiello che valorizzeremo al massimo e il percorso di gara, ormai definito, una volta uscito dalla città, si svilupperà per diversi chilometri lungo le sponde del fiume Lemene, offrendo scorci naturalistici davvero affascinanti. Chi cerca un tracciato scorrevole e al tempo stesso suggestivo, ricco di arte e natura, a Portogruaro lo troverà senz’altro”.



Per chi ha già richiesto la partecipazione alla Portogruaro Half Marathon, è previsto lo spostamento dell’iscrizione alla nuova data. Chi invece fosse impossibilitato a partecipare alla Portogruaro Half Marathon nella nuova data, potrà chiedere lo spostamento dell’iscrizione alla seconda edizione dell’evento, in programma il 24 settembre 2023. L’opzione dovrà essere esercitata entro il 15 ottobre 2022, inviando una e-mail all’indirizzo iscrizioni@mysdamveneto.com. Per ulteriori informazioni: www.portogruarohalfmarathon.it.