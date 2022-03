Castello di Godego, scomparso dall'ospedale: continuano le ricerche

CASTELLO DI GODEGO - Sono in corso dal 23 febbraio scorso le ricerche di Giancarlo Antonello 82 anni, uscito intorno alle 21:30 dall’ospedale di Portogruaro. Era partito dall’ospedale con l’idea di tornare a casa sua a Castello di Godego.

Indossa un giaccone chiaro, jeans, maglia marrone camicia a quadri rossi e blu, non ha gli occhiali.



L’ultima volta è stato visto in centro a Portogruaro, si era rivolto ad una passante per cercare un taxi.

Le ricerche sono state estese in tutto il Veneto Orientale, sino a Caorle.

I familiari hanno condiviso questo appello:

"Giancarlo Antonello 82 anni, scomparso mercoledì 23 febbraio alle 23:00, uscito a piedi dal pronto soccorso dell’ospedale di Portogruaro. Ha un giaccone grigio chiaro e jeans, camicia in flanella a quadri rossi e blu e maglia marrone. Ha una ferita in testa (quindi può portare una fasciatura o cerotto) sembra sia partito con l’intenzione di tornare a casa a Castello di Godego (TV). Alto 1,67 e corporatura magra. In caso di avvistamento per favore contattare i carabinieri".

Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione Rai Chi l'Ha Visto?