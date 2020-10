Buon compleanno Instagram!

Ah ah! E’ nato prima l’uovo o l’influencer? Adattiamo le domande senza risposta alle piattaforme social più frequentate. Anzi a quella che oggi - buonphotocompleanno a teeee! - compie 10 anni: Instagram!



Scorrendo la storia del social media, che nella fascia adolescenziale ha scalzato Facebook (una foto dice più di tante parole e non prevede l’ortografia), scopriamo tante vispose curiosità.



Per esempio - ma questa era intuibile - che le foto più instagrammate sono quelle della pizza (seguite da sushi e - per par condicio - da bistecche), che la prima foto postata è stata quella di un cane (poi i gattimiciosi si sono presi la rivincita), che il logo di Instagram trae ispirazione da Helga, una macchina fotografica che fa solo foto quadrate, che Snoop Dogg è stato il primo personaggio vipposo a usare la piattaforma e che il nome Instagram deriva da Instant camera e Telegram.



A mandare in tilt il server di Instagram, in questi dieci anni di torrenziale pubblicazione di immagini, è stato però quel singer-vocetta-romantica (a me piace un sacco, ma è un inciso su cui sorvolare) di Justin Bieber, la cui immagine postata su Instagram ha ricevuto in un minuto - cacchius, nemmeno il tempo di aprire l’app - 50 mila follower!



La curiosità che però mi solletica di più è che la foto che in assoluto ha finora ricevuto più like - qualcosa come 50 milioni di mipiacetroppo - è stata quella di un uovo!



Già. Non c’è Ferragni, Papa Francesco, Beyoncé o Cristiano Ronaldo che abbia avuto la popolarità di un uovo. L’influencer per antonomasia, potremmo dire. Aggiungendo che tra tanti quattrozampe instagrammati le galline, nel backstage, si sono prese una bella rivincita.



E i luoghi? Tra i posti più instagrammati del mondo - fate il quiz agli amici, vediamo che vi rispondono (non lo indovineranno mai) - chi vince? La South Beach di Miami (Florida)...seguita da Central Park (New York) e dalla Torre Eiffel (Giamaica...scherzavo: Parigi, Francia).



In Italia? Il monumento più fotopostato è il Colosseo, seguito - a grande distanza - dalla cupola del Brunelleschi e dal Duomo di Milano.



Nella mia personale classifica di immagini Instagram, ad aver ricevuto più like è stato un coniglio nano. Il che la dice lunga sul tipo di influencer che potrei essere.