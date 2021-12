La bufala della bambina deceduta dopo aver fatto il vaccino

PORDENONE - Bambina morta a causa del vaccino: si tratta di una bufala che da ore circola sui social, provocando l’ira del sindaco di Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone.

Nel post incriminato ci sono pure le generalità della presunta vittima, con tanto di fotografia. Aggiungendo la località in cui sarebbe accaduto: Sesto al Reghena, un piccolo comune della provincia di Pordenone. Tutto completamente falso.



Il sindaco, Marcello Del Zotto, denunciare l’accaduto anche via social. “Ho appreso oggi che sui social media sta circolando una notizia ormai “virale” ma priva di qualsiasi fondamento, relativa ad una bambina – residente nel nostro Comune – che sarebbe deceduta a seguito di inoculazione del vaccino contro il COVID-19.



Questa ignobile “fake news” cita nome, cognome e addirittura la fotografia, di una minore, non iscritta all’Anagrafe della popolazione residente e non conosciuta a questi Uffici. L’Amministrazione comunale che rappresento si dissocia con forza da questa falsa notizia – particolarmente sgradevole, perché riguarda un bambino associato ad uno dei temi più delicati del difficile periodo che tutti stiamo vivendo – e si riserva ogni azione nei confronti degli autori e di chiunque dovesse danneggiare l’immagine del nostro Comune.

Come Sindaco e prima ancora come cittadino, sono vicino a tutte le persone colpite dalla pandemia e sostengo gli sforzi quotidiani del personale sanitario e di tutti coloro che lottano contro questo nemico comune, reale e pericoloso che può essere vinto solamente dalla scienza e non dalle fake news”.