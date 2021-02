Bufala sulla scuola: Zaia smentisce la chiusura delle superiori

VENETO – In chiusura di conferenza stampa oggi, Zaia ha dovuto smentire una notizia che inspiegabilmente era corsa tra i media. Molti quotidiani autorevoli erano caduti nell’inganno di una bufala secondo la quale il presidente della regione Veneto sembrava avesse deciso di chiudere la scuole superiori.



“Hanno scritto una cazzata - ha detto Zaia, riporta Radio Più (emittente agordina) -. Ci sono tutti i siti che riportano la notizia che io avrei firmato l’ordinanza di chiusura della scuole in Veneto. Mi scuso con i cittadini e ne approfitto per ribadire che è una bufala causata da un errore umano. Chiedo la smentita con le scuse. I lanci di stampa sono inclementi. Carnevale in ritardo”.



La nostra testata ha voluto verificare ulteriormente, prima di divulgare l’insistente notizia che anche Repubblica aveva dato titolando “Covid, Alto Adige in lockdown fino al 14 marzo. E Zaia chiude le scuole superiori” (rimuovendo di lì a poco l’articolo). Appurato che si trattava inequivocabilmente di una bufala a questo punto ad OggiTreviso abbiamo optato, per riportarvi la cronaca di questa singolare circostanza che spiazzato molti.