Venezia, parte la fase sperimentale del ticket d’ingresso

VENEZIA - È entrata nel vivo la nuova fase sperimentale del ticket d’ingresso a Venezia, pensata per contrastare l’overtourism e regolamentare i flussi dei visitatori giornalieri. Il contributo d’accesso si applica in 54 giornate tra aprile e luglio 2025, nei fine settimana e durante i ponti festivi, nella fascia oraria tra le 8.30 e le 16.00. L’obbligo vale solo per chi entra in città senza pernottare.



Il ticket si può prenotare online sul sito cda.ve.it, dove viene generato un QR code personale. Costa 5 euro se acquistato con anticipo e sale a 10 euro per chi lo prenota nei tre giorni precedenti alla visita. Finora, secondo i dati del Comune, sono già stati emessi quasi 62mila voucher, con la maggior parte dei turisti che ha scelto la tariffa ridotta.



Sono numerose le esenzioni: residenti e nati nel Comune di Venezia, veneti, turisti che pernottano in città, bambini sotto i 14 anni, persone con disabilità, lavoratori, studenti fuori sede, domiciliati, proprietari di seconde case e parenti di residenti, purché registrati. Il ticket non è richiesto nemmeno per chi visita le isole di Murano, Burano o Torcello.

I controlli vengono effettuati nei principali punti di accesso – piazzale Roma, stazione Santa Lucia, Riva degli Schiavoni e agli attracchi dei lancioni granturismo – da personale dedicato, con corsie e lettori automatici. Molti visitatori scelgono comunque di arrivare dopo le 16 per evitare il pagamento.



Il contributo è stato introdotto nel 2018, ma è diventato operativo solo nel 2024. Il Comune chiarisce che si tratta di una misura sperimentale, con obiettivi di gestione dei flussi e non economici: nel 2024 sono stati incassati 2,4 milioni di euro, a fronte di costi organizzativi superiori ai 3 milioni. Il progetto sarà valutato dopo il 27 luglio 2025, data in cui si concluderà la sperimentazione.