Incendio nell'albergo abbandonato - VIDEO

VICENZA - Un incendio è divampato nell'ex hotel Kennedy, in disuso da tempo, ad Arzignano (Vicenza). Una colonna di fumo si è alzata dallo stabile dove sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere le fiamme che sarebbero scaturite da uno scantinato. Al momento non si hanno notizia di persone coinvolte. I Vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Arzignano e da Vicenza hanno messo in funzione due autopompe, un'autobotte e 10 operatori. La prima ipotesi è che le fiamme siano state state innescate da qualche persona, senza tetto, per scaldarsi. Sul posto anche la Polizia locale, il sindaco e personale dell'Arpav per valutare la qualità dell'aria.