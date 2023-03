Centro rifiuti a fuoco: scatta l'allarme

VICENZA - Intervento dei vigili del fuoco ieri, lunedì, alle 19:30 in via Monte Crocetta, a Vicenza per un incendio divampato all’interno del centro di trattamento rifiuti: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala per un totale di 9 operatori, hanno spento le fiamme che avevano coinvolto dei cumuli di rifiuti, bruciando anche un nastro trasportatore e i lucernari del deposito. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute, le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento e la bonifica dell’area sono terminate alle 22.