Fissato a giovedì 26 il funerale di Matteo Doretto: aveva 21 anni

PORDENONE - Saranno celebrati giovedì 26 giugno alle ore 10:30 presso il Duomo di San Marco di Pordenone i funerali di Matteo Doretto, il giovane pilota friulano di soli 21 anni tragicamente scomparso durante le prove del Rally di Polonia l’11 giugno scorso.



L’incidente è avvenuto durante una sessione di prova quando, per cause ancora da accertare, il veicolo è uscito di strada intrappolando Matteo all’interno dell’abitacolo. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a liberarlo, ma nonostante le manovre di rianimazione il giovane pilota non ce l’ha fatta. Il co-pilota, presente a bordo, è uscito autonomamente dalla vettura riportando solo lievi ferite.



Matteo, originario del Pordenonese, era una giovane promessa del panorama motoristico, noto e apprezzato per la sua passione e determinazione. La sua partecipazione al Rally di Polonia rappresentava un importante passo nella sua carriera, riconosciuta anche a livello internazionale.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore nella comunità friulana e nel mondo delle corse. A piangerlo sono la madre Barbara, il padre Michele, il fratello Marco, la fidanzata Melissa, i nonni e tutti i familiari.



La famiglia ha inoltre reso noto che mercoledì 25 giugno alle ore 19:00, nella Chiesa di San Marco, sarà recitato il Santo Rosario, un momento di preghiera aperto a chiunque voglia rendere omaggio alla memoria di Matteo.

Dopo la cerimonia funebre, si procederà con la cremazione, come comunicato dalla famiglia.