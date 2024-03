Bambino di 4 anni cade dal balcone: allarme in paese

PORDENONE - A Casarsa della Delizia un bambino di soli 4 anni è stato coinvolto in un drammatico incidente. Il piccolo è caduto dal balcone della propria abitazione, situata a circa tre metri di altezza, in un momento di disattenzione. L'incidente, avvenuto intorno alle 12 di giovedì 14 marzo 2024, ha causato al bambino un importante trauma cranico.



Grazie all'intervento tempestivo dell'elicottero sanitario Fvg, il bambino è stato trasportato rapidamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove attualmente è ricoverato. Sebbene le prime informazioni rassicurino sulla non imminenza del pericolo di vita, le condizioni del bambino rimangono serie, generando apprensione nella comunità locale e tra i familiari.



I carabinieri sono intervenuti sul luogo dell'incidente e hanno avviato le indagini per comprendere dettagliatamente quanto accaduto. Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le circostanze della caduta al fine di fornire risposte alla famiglia e alla comunità, oltre a cercare di prevenire incidenti simili in futuro.