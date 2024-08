Pordenone, mamma con passeggino incontra un orso durante una camminata

PORDENONE - Una mattinata come tante si è trasformata in un'esperienza molto particolare per una giovane mamma che, lunedì mattina presto, stava passeggiando con la sua bambina di pochi mesi nel passeggino nei pressi di Poffabro, nel comune di Frisanco. Quello che doveva essere un tranquillo giro per prendere un po' d'aria fresca è diventato un vero e proprio incontro ravvicinato con un orso.

La mamma ha incrociato l’animale mentre camminava lungo la strada che dal ponte sul Colvera conduce a Valdifrina. In quel momento l'animale selvatico ha fatto la sua comparsa a bordo strada. Come riporta il Gazzettino, la donna ha continuato la sua camminata, cercando di non tradire emozioni e seguendo con la coda dell'occhio ogni movimento dell'orso.

Dopo qualche minuto, l'orso è tornato verso il bosco, smaterializzandosi proprio come era apparso. Nel pomeriggio il personale della Stazione Forestale ha rilevato l'inconfondibile impronta lasciata dall'animale, confermando l'avvistamento.