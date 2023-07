Auto tampona furgone: il secondo mezzo investe due uomini

UDINE - Due uomini sono stati soccorsi nel primo pomeriggio di venerdì per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la ex provinciale 96, all’incrocio con via di Mezzo, all’altezza di un cantiere stradale per la realizzazione di una rotonda, a Cerneglons di Remanzacco, in provincia di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Udine, una vettura e un furgoncino si sono scontrati, verosimilmente un tamponamento. Il furgoncino è finito contro un blocco di cemento a protezione del cantiere. Nei pressi si trovavano due uomini che sono stati investiti. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sono stati inviati sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, quello di un’automedica, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. I due uomini sono stati presi in carico dal personale medico infermieristico e quindi per loro è stato disposto il trasporto: per uno in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, per l’altro il trasporto in ambulanza con il medico dell’automedica a bordo in codice giallo sempre all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, anche lui in codice giallo.